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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بقتل شاب بسلاح أبيض بالسلام

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق السلام، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بإنهاء حياة شاب طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

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البداية..

كان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من أحد المستشفيات تفيد باسقبالها شاب مصاب بطعنة نافذة، وتوفي أثناء إسعافه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالبحث، تبين العثور على شاب يدعى "ك .س." مصاب بطعنة في الصدر وتوفي علي إثرها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاط بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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