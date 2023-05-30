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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للاسرائيلين..

إحباط صفقة بيع مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية

فلسطين علم
فلسطين علم

نجح جهاز المخابرات الفلسطينية في بيت لحم، من إحباط صفقة بيع مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، لإسرائيل.

وبحسب وكالة معا الفلسطينية؛ فقد أوضح مصدر أمني في جهاز المخابرات إنه بعد الوصول إلى "معلومات استخبارية عن عملية يعد لها لتسريب أراض للاحتلال في محافظة بيت لحم، وبعد استكمال إجراءات المتابعة الاستخبارية، تم اعتقال أربعة أشخاص مشتبه بهم في التخطيط لتنفيذ هذه الصفقة، وتم وقف جميع الإجراءات والوكالات التي كانوا بصدد إعدادها لتنفيذ الصفقة، الأمر الذي أفشل مخطط لتسريب مئات الدونمات لصالح الاحتلال".

ولفت المصدر إلى أنه "تمت إحالة الموقوفين وملف القضية، إلى النيابة العامة لإكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول"، مبينا أن "الأراضي المستهدفة تقع في أراضي قرية نحالين، وتبلغ مساحتها 600 دونم وهي ملاصقة لمستوطنتي بيتار عليت ومستوطنة دانيال".

ويشار إلى أن المستوطنين يعملون للسيطرة على هذه الأراضي من أجل توسيع المستوطنات هناك، وهي السياسة المتبعة لتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية إلى عمق المناطق الفلسطينية.

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