حسين الشحات يتصدر تريند تويتر عقب مباراة سيراميكا كليوبترا.. ومغردون: النينجا

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم لاعب النادي الأهلي “حسين الشحات”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للإشادة بتألق الشحات في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وتصدر اسم “حسين الشحات” قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي تألق حسين الشحات في مباراة أمس، كالاتي:

علي جانب أخر، أكد الإعلامي محمد فاروق أن خلافا وقع بين حسين الشحات جناح فريق الأهلي، وناديه، حول بعض البنود التعاقدية قبل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو على قناة "تن" :" على الرغم من اتفاق النادي الأهلي مع حسين الشحات على التجديد ومدة العقد لمدة موسمين قادمين والمقابل المادي، إلا أن حسين الشحات يرفض التوقيع بسبب رغبته في إلغاء بند نسبة المشاركة في العقد الجديد مع القلعة الحمراء وهو ما تتحفظ عليه إدارة النادي الأهلي".

وتابع: "من المقرر أن يتم حسم ملف تجديد حسين الشحات مع النادي الأهلي بعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي".