هاجم الهضبة وكشف سرا عن مطرب كبير.. منير الوسيمي ضيف إيمان أبوطالب الجمعة

يحل الموسيقار القدير، منير الوسيمي، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض، على شاشة قناة الحياة، الجمعة المقبلة، في الثامنة مساءً.



وفي اللقاء، يتحدث الوسيمي، بعد غياب، عن أهم محطات رحلته الفنية، ويكشف العديد من الأسرار والكواليس، التي تذاع لأول مرة.



وأجاب الموسيقار القدير عن سؤال إيمان أبوطالب، الذي يشغل مواقع التواصل الاجتماعي، بمن هي صوت مصر الآن، شيرين عبدالوهاب أم أنغام؟



وهاجم الوسيمي، الميجا ستار عمرو دياب، قائلا: أغانيه استهلاكية مناسبة للعصر زي الهامبرجر، وعليه أن يراجع نفسه.



كما حكى الموسيقار، عن كواليس تعاونه مع المخرج الراحل فهمي عبدالحميد، في فوازير رمضان، بطولة شريهان.

وكشف الوسيمي، تفاصيل جديدة عن انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة، وهل يمكن أن يترشح، ومن سيدعمه حال عدم خوضه الانتخابات؟

وبيَّن الوسيمي الفارق بين نقابة الموسيقيين في عهد مصطفى كامل، وفترة الفنان هاني شاكر، كما رد لأول مرة على الاتهامات الموجهة إليه، بوجود شبهات فساد أثناء رئاسته نقابة الموسيقيين.



وحكى الموسيقار القدير، عن موقف بينه وبين فنان عربي كبير، جعله يبكي بسبب موقف حدث بينهما.



يذاع برنامج بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، الثامنة مساء كل جمعة، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.