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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلى وجرحى.. الجيش الأوكراني يقصف مأوى للنازحين في روسيا

أرشيفية
أرشيفية

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني قصف ملجأ للنازحين في منطقة بيلجورود جنوب غرب روسيا.

وقال جلادكوف، عبر “تليجرام”، إن “الهجوم خلف العديد من القتلى والجرحى من المدنيين”، ولم يقدم جلادكوف حصيلة دقيقة، واكتفى بالقول إنه كان في مكان الحادث.

تُظهر اللقطات التي لم يتم التحقق منها من المشهد والتي تم تداولها عبر الإنترنت قذيفة استقرت علي الطريق، بالإضافة إلى سيارة متوقفة أصيبت بشدة بشظايا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، المتاخمة لأوكرانيا، إن عشرات الضربات استهدفت عدة مناطق في المنطقة بقذائف الهاون والمدفعية الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم تم الإبلاغ عنه في يوم واحد.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود الروسية، إنه تم تسجيل 155 حالة إصابة في منطقة شيبيكينسكي وحدها.

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وكتب جلادكوف، عبر “تليجرام”، “أطلقت ست قذائف هاون على الحاجز. وأطلقت 48 قذيفة، 39 مدفعية و 9 قذائف هاون، على بلدة شيبيكينو”.

وأضاف أن أحد خطوط نقل الكهرباء لحقت به أضرار وتمزق أحد خطوط أنابيب الغاز.

وقال جلادكوف إن “قرية جرافوفكا تعرضت للقصف بالمدفعية مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة زوجته بجروح خطيرة. وفي قرية جورافليفكا، تم تسجيل 20 إصابة، لكن لم تقع إصابات أو أضرار”.

وأضاف أنه “في بلدة جريفورون القريبة من الحدود الأوكرانية تم تسجيل 39 حالة إصابة”.

وقال جلادكوف: “اثنتي عشرة قذيفة هاون اطلقت على قرية كوزينكا وسبع على الحاجز ولم تقع اصابات”.

وأضاف أن 16 منزلا دمر في المنطقة.

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