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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادة يفعلها كبار السن وتصيبهم بمرض السكري وزيادة الوزن.. احذروها

مخاطر تناول كبار
مخاطر تناول كبار السن للحلويات والسكريات

أحيانا تتملكنا رغبة شديدة في تناول الحلويات.. وقالت  الدكتورة مارجريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، إن تناول الحلويات بالنسبة لكبار السن قد يكون مرتبطا بمشاعرهم العاطفية.

 

مخاطر تناول كبار السن للحلويات والسكريات

 

وأوضحت مارجريتا كوروليوفا، أنه بسبب معاناة  كبار السن من الشعور بالوحدة والقلق وعدم الرضا عن ظروفهم المعيشية بسبب عدم تواصلهم مع اقربائهم واصدقائهم، وفقا لما نشر في صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

 

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وأفادت مارجريتا كوروليوفا، أن تناول كبار السن للحلويات والأطعمة الغنية بالسكر هي بمثابة مضادات للاكتئاب تساعدهم على تحسين مزاجهم.

 

مخاطر تناول كبار السن للحلويات والسكريات

 

وتحذر مارجريتا كوروليوفا، من إفراط كبار السن في تناول الحلويات، لأنه محفوف بخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وزيادة الوزن.

الحلويات كبار السن الوحدة بالسكر مرض السكري زيادة الوزن

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