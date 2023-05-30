عادة شائعة نرتكبها في الليل تؤدي للوفاة.. وحلول لتجنبها

نصاب أحيانا بالأرق، الأمر الذي يحرمنا من الحصول على القسط الكافي من النوم، ما يؤثر على تركيزنا، ويقلل من نشاطنا البدني، بالإضافة إلى تأثيره على الصحة العامة للجسم.

أضرار غير متوقعة للنوم المتقطع

ويمكن للنوم غير المنتظم، أو النوم المتقطع أن يتسبب في مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة، ووفقا لموقع إكسبريس البريطاني.

ويزيد النوم المتقطع من معدلات البروتينات، والتي تسبب مرض الزهايمر، وعلى المدى البعيد، يمكن للنوم المتقطع أن يسبب تلفا طويل الأمد للدماغ، إضافة إلى الاضطرابات العصبية.

وقد يؤدي النوم المتقطع إلى الشعور بالتعب على مدار اليوم، والتوتر والانفعال، وانخفاض القدرات العقلية، وآلام الرأس أيضا.

اضرار غير متوقعة للنوم المتقطع

ويمكن لبعض النصائح البسيطة أن تساعدنا على النوم لفترة طويلة دون الاستيقاظ، وذلك بتخصيص الساعة الأخيرة من النهار للاسترخاء والاستعداد للنوم .

ويمكن للتوقف عن حساب عدد الساعات التي تحتاجها من النوم أن يساعدك على النوم بشكل أفضل، ويجب الانتباه الى الطعام الذي تتناوله، حيث هناك مأكولات منبهة وأخرى ثقيلة على الجسم أو تسبب آلامًا للمعدة أو تسبب ارتفاعًا في ضغط الدم.

وقد يؤدي ترك الهاتف خارج غرفة النوم، مع الحصول على حمام ساخن قبل النوم بساعة أو ساعتين أن يعمل على تحسين جودة النوم بشكل كبير.