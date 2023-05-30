وزير خارجية بوروندي: نعمل مع موسكو على إعداد اتفاقيات القمة الروسية الإفريقية

أعلن وزير الشؤون الخارجية البوروندي ألبرت شينيجرو، اليوم /الثلاثاء/، أن بلاده وروسيا تعملان على إعداد الاتفاقيات المقرر توقيعها خلال القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبرج.

وقال شينيجرو، في تصريحات له أعقبت اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: " ناقشنا المجموعة الكاملة من علاقاتنا الثنائية وتحدثنا عن التقدم الذي أحرزناه والتحديات التي نواجهها وكيف يمكننا تنويع علاقتنا.. وقد ذكرنا على وجه الخصوص الاتفاقيات التي نستعد للتوقيع عليها في القمة الروسية الإفريقية الثانية في سانت بطرسبرج في يوليو المقبل.. وستشمل هذه الاتفاقيات مختلف المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة والتعليم".. بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وصل في وقت سابق اليوم /الثلاثاء/، إلى العاصمة البوروندية بوجموبرا، لعقد محادثات مع القيادة البوروندية بشأن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تعد بوروندي هي ثاني محطات لافروف بعد زيارة كينيا في جولته الإفريقية الأخيرة.

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي زار أمس /الإثنين/ نيروبي في زيارة عمل إلى كينيا، في إطار رابع جولة يقوم بها للقارة الإفريقية خلال عام، حيث تعمل روسيا بفعالية على تطوير العلاقات مع إفريقيا.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة سان بطرسبرج في يوليو، القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي.

