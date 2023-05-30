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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سنظل أوفياء.. هتافات جنونية من جماهير الزمالك بمباراة طلائع الجيش

صدى البلد

حرصت جماهير الزمالك علي دعم الفريق خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش قي إطار منافسات الدوري المصري.

 

والتقطت عدسات موقع صدي البلد فيديو لهتافات الزمالك خلال المباراة و رددت “سنظل اوفياء ”.

 

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خطف الزمالك الثلاث نقاط من الوقت القاتل أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما على إستاد القاهرة في الجولة الـ23 المؤجلة من الدوري العام.

وسجل حسام عبدالمجيد هدف الزمالك من رأسية قوية في الدقيقة 88، وأضاف إبراهيما نداي الهدف الثاني في الدقيقة 91.

بدأ الزمالك بالتمريرات القصيرة بين اللاعبين للاستحواذ على وسط الملعب.

ونجح طلائع الجيش في غلق المساحات ومفاتيح نادي الزمالك وخاصة عن طريق زيزو ومصطفى شلبي والاعتماد على الهجمة المرتدة.

ويرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 50 في المركز الـ4، وتجمد طلائع الجيش إلى النقطة الـ26 في المركز الـ17.

ضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : أحمد فتوح  - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

 

 

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