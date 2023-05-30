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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: قانون حرية تداول المعلومات يستهدف حماية المواطنين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الدستور ألزم جميع جهات الدولة بأن تقدم المعلومات للمواطن بشكل عام وللصحفي والإعلامي بشكل خاص، وذلك جاء خلال مادة دستورية.

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ضياء رشوان: مقترحات الحوار الوطني لا بد أن تتوافق مع الدستور

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ضياء رشوان : لا تبكير للانتخابات الرئاسية في مصر

وأضاف ضياء رشوان خلال حواره التليفزيوني في برنامج "حديث الأخبار" المذاع علي قناة اكسترا نيوز، أن قانون حرية تداول المعلومات يستهدف حماية المواطنين من المعلومات المغلوطة، مشيراً إلى أن هناك بعض المشاريع الجاهزة الخاصة بذلك القانون لدى القوى السياسية والحزبية وبعض أعضاء مجلس النواب.

 

وتابع ضياء رشوان، أن الدولة المصرية ليس ملكاً لأحد، هي فقط ملك للمواطن المصري، وقانون حرية تداول المعلومات يأتي في صالح هذا المواطن من أجل تقديم كافة المعلومات الصحيحة التي يحتاجها في كافة المجالات.

الحوار الوطني إكسترا نيوز الدولة المصرية القوى السياسية والحزبية المنسق العام للحوار الوطني تداول المعلومات حرية تداول المعلومات

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