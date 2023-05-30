ضياء رشوان: قانون حرية تداول المعلومات يستهدف حماية المواطنين

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الدستور ألزم جميع جهات الدولة بأن تقدم المعلومات للمواطن بشكل عام وللصحفي والإعلامي بشكل خاص، وذلك جاء خلال مادة دستورية.

وأضاف ضياء رشوان خلال حواره التليفزيوني في برنامج "حديث الأخبار" المذاع علي قناة اكسترا نيوز، أن قانون حرية تداول المعلومات يستهدف حماية المواطنين من المعلومات المغلوطة، مشيراً إلى أن هناك بعض المشاريع الجاهزة الخاصة بذلك القانون لدى القوى السياسية والحزبية وبعض أعضاء مجلس النواب.

وتابع ضياء رشوان، أن الدولة المصرية ليس ملكاً لأحد، هي فقط ملك للمواطن المصري، وقانون حرية تداول المعلومات يأتي في صالح هذا المواطن من أجل تقديم كافة المعلومات الصحيحة التي يحتاجها في كافة المجالات.