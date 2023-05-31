5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

يعتبر سعر الدولار اليوم في مصر 31-5-2023، أبرز ما يبحث عنه الكثير وذلك بالتزامن مع استقراره في البنوك للشهر الثالث على التوالي منذ مارس الماضي.

5 جنيهات

وتراجع سعر الدولار بشكل قوي في السوق الموازية بقيمة نحو 5 جنيهات، حيث وصل التعامل عليه بنحو ما بين 36 و37، بعد ما سجل 42 جنيها قبل أيام، بدعم توقعات ارتفاع إيرادات السياحة وتصريحات وزير المالية حول استقرار الأوضاع قريبًا، وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، حيث تنتظر مصر نحو 14 إلى 15 مليار دولار من إيرادات السياحة مع نهاية السنة المالية 2022- 2023 التي تنتهي 30 يونيو المقبل، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة.

الدولار

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وارتفع الاحتياطي النقدي الشهر الماضي بحسب ما أعلن البنك المركزي المصري، فضلا عن توقعات مصر لتحقيق إيرادات بقيمة 8.8 مليار دولار من رسوم عبور السفن في قناة السويس خلال عام 2023، وفقا لما أكده أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة مع بلومبرج.

أسعار الدولار الآن

ويبحث الكثير عن أسعار الدولار اليوم ، إذ شهد الأخضر استقرارًا في البنوك، منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرًا بذلك لمدة 80 يومًا كاملة.

أسعار الدولار بالبنك المركزي

وتراجع سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

الدولار

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأخضر أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميا

واستقر الأمريكي عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 104.06 نقطة بعد 104.26 نقطة في تعاملات الأمس.