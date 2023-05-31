جمعيتا مصر الجديدة والغد المشرق توقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ شبكة إنذار حريق

وقعت جمعية مصر الجديدة ، مساء أمس الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع جمعية أصدقاء الغد المشرق لرعاية الفئات الخاصة يقضى بدعم أعمال تنفيذ شبكة إنذار حريق بالقسم الداخلى بجمعية الغد المشرق لرعاية الفئات الخاصة بمواصفات وتجهيزات محددة لدواعى أمن وسلامة ذوى الإعاقة المقيمين بالقسم الداخلى .

وقع على البروتوكول كلا من الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة وشاهيناز أنور هاشم رئيس جمعية الغد المشرق لرعاية الفئات الخاصة ، وشهد توقيع البروتوكول اعضاء جمعية مصر الجديدة و جمعية الغد المشرق لرعاية الفئات الخاصة .

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الشراكة المتواصلة مع منظمات المجتمع المدني، كما أنه يكتسب أهمية خاصة كونه يتم مع إحدى الجهات المتخصصة فى رعاية الفئات الخاصة ، بما يتسق مع استراتيجية الدولة في تعزيز الوعي بأصحاب القدرات الخاصة والقادرون بأختلاف بما يحقق تنمية الشعور بالانتماء والمواطنة لديهم .

كما يأتى توقيع البروتوكول إيماناً من جمعية مصر الجديدة بأهمية رعاية الفئات الخاصة وذوى الإعاقة من خلال تنفيذ كافة الأنشطة والخدمات التي من شانها تدعيم وتحسين ورفع كفاءة الخدمات التي تقدم لهم .

مؤكدا على ان القيادة السياسية تمكنت من تحقيق العديد من الانتصارات لصالح ذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة، إذ وجهت بضرورة توفير كافة الدعم اللازم لهم والتوعية بقضاياهم ومشكلاتهم.