عبد السلام عيد لـ صدى البلد: أعتز بجائزة النيل وحصولي عليها لحظة فارقة

فاز الدكتور عبد السلام عيد بجائزة النيل فى مجال الفنون، وهو أحد أبرز الفنانين التشكيليين في مصر والعالم.

قال عبد السلام عيد لـ صدى البلد: بخصوص ما يتعلق بالجائزة أنا لم أضع نفسي في توقعات الحصول عليها، فأنا أتبع دائمًا مبدأ واحد إذ أقوم بعمل ما يجب عليّ وأترك الباقي على الله، فخطتي دائمًا على مدى المشوار كله هو أن أبذل ما في وسعي ومزيد من العطاء و التوكل على الله، وتلك هي السمة الأساسية التي اتبعتها منذ طفولتي.





وأضاف: "في طفولتي ظروفي كانت تسمح لي أن ألعب في الألوان بشكل انخرط فيه دون أن أتطلع أن أعرض أعمالي في معرض، أو أحصل على جائزة، فهذا لم يكن هدفي الأساسي، ومن وقتها فُطرت على العالم الفني وأحببته من أساتذتي، بسبب تشجيعهم الدائم لي وارتباطي بالفن بشكل عام كان فطري".

واستطرد: بعد ذلك تمادت تلك التفاعلات، و بدأت أخد طريقي إلى المعارض، وأحببت عالم التشكيل، وقمت بعمل معارض في خارج مصر و داخلها، وبالنسبة لي المصريين القدماء هم أول من أبدعوا في لغة الفن والتشكيل، ونحن حاليًا نحمل ملامح الأجداد في الفن، وارتباطنا بالفن بسبب ما هو حولنا من رسومات وفن تشكيلي".

عطاء ممتد

وعن الجائزة أنهى دكتور عبد السلام حديثه: "الجائزة تمثل لي اعتزاز وتواصل مع مصر، فهي تقول لي أهلًا بك ابننا الغالي في تاريخ مصر الجميل أضف لنا مزيد من العطاء فنحن نحييك ونعتز بك؛ لذلك من الضروري أن أقدم أفضل ما عندي لمصر، لأنها لحظة فارقة وأي شيء سأشعر أنه قد يضيف لإبداع الفنانيين المصريين سأكون عضوًا مساهمًا فيه.