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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح التقدم لجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في نسختها السادسة لعام 2023

جائزة الدكتور محمد
جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر

أعلنت اللجنة العلمية لجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي، فتح باب التقدم للجائزة في دورتها السادسة لعام 2023، المقدمة من الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مجال البحث العلمي دعما وتشجيعا منه للباحثين المتميزين وتقديرا لدورهم في خدمة العلم والمجتمع، وإسهامهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

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علما بأن أن الجائزة تتضمن 3 مجالات وهي على النحو التالي: 

مجال العلوم الطبية.
مجال العلوم الزراعية والأمن الغذائي. 
مجال العلوم الهندسية التطبيقية.

وتبلغ قيمة جائزة محمد ربيع فى مجال العلوم الطبية  مائة وخمسون ألف جنيه مصري وشهادة تقدير.

تبلغ قيمة جائزة محمد ربيع فى العلوم الزراعية والأمن الغذائي  مائة وخمسون ألف جنيها مصريا وشهادة تقدير

بينما تبلغ قيمة جائزة محمد ربيع في العلوم الهندسية التطبيقية  مائة ألف جنيها مصريا وشهادة تقدير

للتعرف على الشروط العامة للترشح وكافة التفاصيل 
ضرورة زيارة موقع الجائزة     
www.rabieaward.com
علما بأن آخر موعد للتقدم  18 أغسطس 2023.

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply
ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:    [email protected]
https://www.asu.edu.eg/ar/6377/news/

وكان قد كرم مجلس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس كلاً من الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة  لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث قامت الدكتورة نهى دنيا باهدائهما درع الكلية لجهودهما ودعمهما المستمر للكلية ، وذلك بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام  .

وقد تم خلال اجتماع مجلس الكلية مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للكلية ، وتم عرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ، وتضمنت الجلسة الإعداد للائحة الجديدة للكلية  و إدماج برنامج الصحة الواحدة العالمية فى برامج اللائحة الجديدة بعد الموافقة عليها من المجلس الاعلى للجامعات على أن يبدأ تطبيقها العام القادم.

جائزة محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا البحث العلمي تحقيق الخطة الاستراتيجية Jobs Education

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