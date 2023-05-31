اليوم.. انطلاق مؤتمر الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس بجامعة عين شمس

يعتزم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، برئاسة الدكتور حاتم العبد مدير المركز إقامة مؤتمر الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس " رؤى وحلول وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الحقوق.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.

وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة الدكتور رضا السيد عبد الحميد مصطفى بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

يشارك في المؤتمر الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام والمستشار الإعلامي لوزير التعليم العالى ورئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين ،الدكتورة دينا أبوزيد أستاذ الإعلام ووكيل كلية الإعلام لشئون المجتمع وتنمية البيئة ومدير المركز الإعلامي بجامعة عين شمس

ويسعى مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية إلى أن يكون في الصدارة بين المراكز العلمية في مصر والعالم العربي والعالمي، في مجال إعداد بحوث ودراسات ذات قدرات تنافسية قادرة على المساهمة في خطط التنمية المجتمعية، وأن يسهم في تطوير المعرفة وزيادة الوعي بكل ما يخص المنطقة في ظل التوازنات الدولية والمتغيرات السياسية.

وتقديم دراسات علمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في منطقة الشرق الأوسط وتدعم صانع القرار السياسي بتقديم الخدمات الاستشارية، ومواكبة حركة البحث العلمي والاتجاهات العالمية الحديثة، ونشر الوعي في المجتمع من خلال إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والأنشطة المختلفة.