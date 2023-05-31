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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بدأتها أم كلثوم.. تفاصيل مهمة في اليوم الأول لبث الإذاعة المصرية

صدى البلد

يصادف في مثل ذلك اليوم بداية الإذاعة المصرية رسميًا 31 مايو 1934، عرفت مصر الإذاعة في مرحلة مبكرة عن باقى الإذاعات العربية.
 كان أول ظهور لها عام 1925 أي بعد ظهور أول محطة إذاعية في العالم بخمس سنوات، وكانت بدايتها في شكل إذاعات أهلية يملكها أفراد وتعتمد في تمويلها على الإعلانات ومن بين الإذاعات في ذلك الوقت (راديو فاروق) و(فؤاد) و(فوزية) و(سابو) و(محطة مصر الجديدة) و(سكمبرى) و(فيولا).

 وفى بداية مايو 1926 وبعد تزايد التجاوزات الأخلاقية والأمنية صدر المرسوم الملكى الذي حدد ضوابط وشروط العمل الإذاعى ومنها الحصول على ترخيص وفى 29 مايو 1934 تم إيقاف جميع الإذاعات الأهلية وتم التعاقد مع شركة مركونى على إنشاء الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، وقضى العقد المبرم بين الجانبين أن تكون الحكومة هي المحتكرة للإذاعة وأن الشركة موكلة من الحكومة في إدارتها وإنشاء برامجها لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، وأنه في مقابل الإدارة تتلقى الشركة حصة من حصيلة رخص أجهزة الاستقبال، قدرها ستون في المائة، وإنشاء لجنه عليا للإشراف على البرامج،تتكون من خمسة أعضاء ثلاثة منهم تعينهم الحكومة وعضوان تعينهما الشركة.

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كان أول رئيس لهذه اللجنة العليا هو الجراح المصرى وعميد كلية الطب وقتها ورئيس الجامعة المصرية فيما بعد الدكتور على باشا إبراهيم، وكان العضو الثانى في اللجنة هو حافظ عفيفى باشا والعضو الثالث حسن فهمى رفعت باشا.

تفاصيل اليوم الأول في بث الإذاعة المصرية

وفى 31 مايو 1934 بدأ بث الإذاعة واستمر إرسال اليوم الأول 6 ساعات، وكانت أول الأسماء التي شاركت في هذا اليوم أم كلثوم وعبدالوهاب والشاعر على الجارم وصالح عبدالحى والمونولوجست محمد عبدالقدوس والموسيقيان مدحت عاصم وسامى الشوا، وفى الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة مساء انطلق صوت المذيع أحمد سالم مفتتحا البث الإذاعى وهو يقول “هنا القاهرة” سيداتى وسادتى أولى سهرات الإذاعة المصرية في أول يوم من عمرها تحييها الآنسة أم كلثوم، وكان القارئ محمد رفعت هو صاحب التلاوة الأولى في هذه الإذاعة الوليدة “الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية” ومع أحمد سالم، كان من أوائل المذيعين محمد فتحى الذي عرف بلقب كروان الإذاعة ثم انتهى عقد شركه ماركونى مع الحكومة المصرية في 30 من مايو 1944 وفى 1947 تم تمصير الإذاعة.

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