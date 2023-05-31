جفاف الشفاه علامة على الإصابة بمشكلة صحية.. اعرف حلها

أحيانا نصاب بجفاف الشفاه دون وجود سبب واضح لهذه المشكلة، ولكن هل جفاف الشفاه علامة على المعاناه من مشكلة صحية ؟

أسباب جفاف الشفاه وطرق علاجها

يحدث جفاف الشفاة بسبب نقص السوائل بالجسم، بسبب الإسهال، أو قلة شرب السوائل، أو نقص المعادن والفيتامينات مثل الحديد، والزنك، وفيتامين B2، أو التدخين، والخمر، والتوتر النفسي، والذي قد يقلل من إفراز اللعاب.

ويمكن علاج جفاف الشفاه عن طريق شرب السوائل بكمية كافية بمعدل لترين يومياً، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يقوم على الخضراوات والفواكه الطازجة، والإقلاع عن التدخين والخمر، وفقا لما نشر في موقع "Jolie" .

أسباب جفاف الشفاه وطرق علاجها

ويمكن للعناية الجيدة بالشفاه ببلسم يحتوي على زبدة الشيا، أو زيت الجوجوبا، أو ببعض الوصفات المنزلية البسيطة، مثل عسل النحل لتأثيره المطهر، والمضاد للبكتيريا لعلاج الالتهابات الطفيفة.

ويمكن استخدام زيت الزيتون، وزيت جوز الهند لعلاج جفاف الشفاه؛ حيث يساهم في ترطيبها بفضل ما يحتويه من دهون عالية.