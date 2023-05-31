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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 81.51 %

صورة الاوائل
صورة الاوائل

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح 81.51 %، وذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد الذين تقدموا للتعليم العام 2868 حضر 2769 غائب 99 ناجح 2257 بنسبة نجاح 81.50 % ، والتعليم الرسمي لغات تقدم 272 حضر منهم 271 غاب منهم طالب واحد نسبة نجاح 257 نسبة النجاح 94.84%، خاص لغات 140 متقدم 139 حاضر 1 غياب ناجح 135 بنسبة نجاح 97.13 %، التعليم الدولي تقدم 20 حضر 20 نجح 17 نسبة النجاح 85% منازل متقدم 50 حضر 40 غايب 10 ناجح 19 نسبة النجاح 47.50 % .


بإجمالي متوسط نسبة نجاح 81.51 %.

وجاء ترتيب العشرة  الاوائل على مستوى المحافظة
عمر خالد سالم حسن فرحان المركز الاول بمجموع 278.50 درجة مدرسه الشهيد ابراهيم الرفاعي إدارة طور سيناء التعليمية

الثانى بسنت باسم مصطفى عبد الرحمن المركز الثاني بمجموع 278 درجة بمدرسة سعد زغلول الاعدادية بنات ادارة رأس سدر التعليمية

سما طلال محمد عواد محمد المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة مدرسة بلال بن رباح الاعدادية ادارة نويبع التعليمية

جني مصطفى مصطفى السيد المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة مدرسة سعد زغلول الاعدادية بنات ادارة رأس سدر التعليمية

عمر حماد فؤاد موسى نصر الله المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة بمدرسة الشهيد ابراهيم الرفاعي إدارة طور سيناء التعليمية

هنا مرسي السيد عبد المنعم السنباوى المركز الثالث بمجموع 277 50 درجة مدرسة سعد زغلول الاعدادية بنات ادارة رأس سدر التعليمية

ايمان السيد نبوى جاد المركز الثالث مكرر مجموع 277.50 درجة بمدرسة سعد زغلول الاعدادية بنات ادارة رأس سدر التعليمية

زينه رزق صباح زايد مساعد المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50درجه بمدرسة جمال عبدالناصر الاعدادية بنات ادارة طور سيناء التعليمية

حسن ياسر عبد الوهاب السيد عطيه المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50 درجة مدرسه الشهيد ابراهيم رفاعي إدارة طور سيناء التعليمية

جولي حناوي سليمان المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50 درجة مدرسة شرم الشيخ للخدمات الخاصة ادارة شرم الشيخ التعليميه.

ووجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج خلال المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.
 

الاوائل

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اللواء خالد فودة اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية نجاح نسبة

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