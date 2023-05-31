خبير: البرامج التدريبية للمدرسين ترتقي بالعملية التعليمية

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن إصلاح التعليم قبل الجامعي يعكس التزام الدولة ووزارة التربية والتعليم بتحسين النظام التعليمي، موضحًة أن هذه الخطة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز فعالية العملية التعليمية وتطوير المعلمين وتوفير فرص التعليم للجميع.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، لـ “صدى البلد”، أن هذه الجهود المستمرة تهدف إلى تعزيز النظام التعليمي في مصر ومواجهة التحديات، وتحقيق تحسين مستدام في جودة التعليم وفاعليته، وتعتبر هذه الخطوات حاسمة في بناء جيل مستقبلي متعلم ومتمكن، وتوفير فرص تعليمية عادلة ومتساوية لجميع الطلاب.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن البرامج التدريبية للمعلمين تهدف إلى توفير فرص تدريب عملي وتجارب في الفصول الدراسية الحقيقية، وتشمل هذه البرامج التدريب المشترك مع معلمين ذوي خبرة حيث يتم توجيه المعلمين المبتدئين من قبل المعلمين ذوي الخبرة، موضحًا أن البرامج التدريبية تشمل أيضًا المراقبة والملاحظة المستمرة وتقديم التغذية الراجعة الفورية، حيث يتم تقييم أداء المعلمين وتوجيههم لتحسين أساليبهم التعليمية، وتعزز التفاعل المباشر مع الطلاب وتشجع على تطبيق استراتيجيات التعلم النشط وتنمية مهارات التفكير النقدي والتواصل الفعال.

وصرحت الدكتورة سامية خضر، بأنه عن طريق تعزيز هذه العناصر في التدريب، يتم تطوير مهارات المعلمين وزيادة قدرتهم على التفاعل والتواصل مع الطلاب وتوفير بيئة تعليمية داعمة وتحفيزية، وهذا يساعد في تعزيز جودة التعليم وتحقيق أهداف التعليم وتعزيز تجربة التعلم للطلاب.

وشدد أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، على ضرورة مراعاة أن يتم توفير فرص للمعلمين للتعلم المستمر وتحديث معارفهم ومهاراتهم من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والتعلم عبر الإنترنت، وتعزيز تبادل الممارسات الجيدة والابتكارات التعليمية بين المعلمين وتشجيعهم على الاستفادة من البحث التربوي والتطوير المهني المستمر.