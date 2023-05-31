أسعار الذهب تتراجع 260 جنيها للجرام خلال مايو 2023| تفاصيل وأسباب

كشف تقرير فنى عن أن أسعار الذهب في مصر سجلت هبوط من 2600 جنيه مطلع شهر مايو إلي مستوي 2340 جنيها بتراجع بلغت نسبته 11.11% خلال شهر مايو 2023 وانخفاض بقيمة 260 جنيها، علي خلفية هبوط ملحوظ في الطلب على الذهب بالسوق المصري والسماح باستيراد الذهب بدون جمارك للمصريين العائدين من الخارج.

وشهدت جلسة تداول الذهب في مصر تغيرات طفيفة في أسعار الذهب محلياً ليستمر في التحرك في نطاق محدد وذلك مع استمرار الضغوط على أسعار الذهب العالمي بسبب توقعات الفائدة الأمريكية.

وبحسب التقرير الصادر اليوم، ينعكس هذا على أداء أسواق الذهب المحلية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2340 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 18720 جنيه.

تراجع شراء الذهب في مصر

ويستمر الترقب والحذر في أسواق الذهب خلال هذه الفترة بسبب تراجع الطلب المحلي على الذهب مقارنة مع الفترة السابقة التي شهدت طلب تاريخي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى عند 2800 جنيه للجرام.

من جهة أخرى ساعدت المبادرات التي قامت بها الجهات المعنية على تهدئة واستقرار أسواق الذهب بعض الشيء، ولكن التخوفات من أوضاع الاقتصاد بشكل عام تظل هي العامل الرئيسي وراء تحركات الطلب المحلي على الذهب.

ويرغب المواطنين في حفظ استثماراتهم ومدخراتهم في الذهب باعتباره ملاذ آمن ومخزن للقيمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم ومستويات الأسعار إلى معدلات قياسية، بالإضافة إلى تخوفات مستمرة من تخفيض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية وقيمة المدخرات بالعملة المصرية.

الذهب والدولار

العملة الصعبة في مصر

ووفقا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ، فإن الحكومة تستهدف جمع 83 مليار دولار خلال العام المالي القادم 2023-2024، من خلال المصادر الرئيسية الأربعة وهي تحويلات العاملين في الخارج بقيمة 31 مليار دولار والصادرات السلعية غير البترولية بـ 32 مليار دولار وإيرادات قناة السويس بواقع 9 مليار دولار والعمل على جذب 11 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر.

صادرات مصر من الذهب

وعلى صعيد آخر، فى ضوء التوجهات الرئاسية بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، واستغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها مصر في إقامة صناعات واعدة على رأسها خام الذهب، تعتزم شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات برئاسة اإيهاب واصف، وضع إسم مصر على خريطة العالم كأكبر دولة مصدرة للمشغولات الذهبية؛ لتصبح بين قائمة أكبر 30 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية والمصوغات بحلول نهاية عام 2023، وضمن العشرة الأوائل بحلول نهاية عام 2024، ذلك ضمن الخطة التي أقرتها الشعبة لتطوير صناعة الذهب والمجوهرات في مصر خلال العام المالي القادم 2023-2024.

ويؤكد رئيس الشعبة، أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات التي تؤهلها لأن تصبح من كبار الدول المصدرة للمشغولات الذهبية، حيث خلال استعراضها لتطورات أداء الصادرات المشغولات الذهبية على مدار السنوات الماضية فقد أظهرت أداء إيجابيا، استجابة للقرارات الرئاسية والحكومية بتذليل العقبات أمامها بإلغاء رسم التثمين، كما توسع دور الشعبة في فتح أسواق تصديرية جديدة، وتقديم الدعم الفني والمعنوي للقائمين على الصناعة، حيث تقدمت مصر من المرتبة 82 في قائمة أكبر الدول المصدرة للمشغولات الذهبية إلى المرتبة 67 بحلول عام 2021 .

و إذا تثمن الشعبة الدعم الرئاسي للصناعة المصرية بكافة قطاعتها الذي ظهر في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأمل من كافة الوزارات والجهات المعنية، بتقديم مزيد من التسهيلات لمصانع المشغولات الذهبية في العمليات التصديرية، وإطالة الفترة الزمنية لرد العائد من عملية التصدير للبنوك، وتقليل الرسوم المفروض عليها، حتى يتسنى تحقيق المستهدفات، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بتوفير فرص عمل للشباب، وعائدات دولارية تدعم الاحتياطي النقدي.

