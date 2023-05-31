مفاجأة.. ميسي يظهر فى إعلان قميص باريس سان جيرمان للموسم الجديد

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، الأربعاء، عن قميصه الذي سيرتديه في الموسم الجديد 2023-2024.

ميسي يظهر فى إعلان قميص باريس سان جيرمان للموسم الجديد

وشهد الإعلان مفاجأة، حيث تواجد في الإعلان نجمي الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار جونيور، رغم التقارير التي تشير إلى رحيلهما عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما شهد الإعلان أيضًا تواجد كيليان مبابي الهداف التاريخي لبي إس جي، وماركينيوس قائد الفريق، ونائبه برسنيل كيمبيمبي.

ومن المقرر، أن ينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو المقبل، وسط أنباء عن تلقيه عروضا من برشلونة وإنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي.

كما ارتبط اسم نيمار بالرحيل إلى أندية الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.