عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. ميسي يظهر فى إعلان قميص باريس سان جيرمان للموسم الجديد

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، الأربعاء، عن قميصه الذي سيرتديه في الموسم الجديد 2023-2024.

ميسي يظهر فى إعلان قميص باريس سان جيرمان للموسم الجديد

وشهد الإعلان مفاجأة، حيث تواجد في الإعلان نجمي الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار جونيور، رغم التقارير التي تشير إلى رحيلهما عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما شهد الإعلان أيضًا تواجد كيليان مبابي الهداف التاريخي لبي إس جي، وماركينيوس قائد الفريق، ونائبه برسنيل كيمبيمبي.

ومن المقرر، أن ينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو المقبل، وسط أنباء عن تلقيه عروضا من برشلونة وإنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي.

كما ارتبط اسم نيمار بالرحيل إلى أندية الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

بتكلفة تتخطى 8 مليارات دولار.. إجراءات جديدة من الحكومة لإنتاج السولار والبنزين

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: جوزي مش رومانسي

إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز مقابل لاعبين من القلعة البيضاء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الصحف الكويتية اليوم| عودة أفراد مهمة خاصة لمحطة الفضاء الدولية تضم أول امرأة عربية.. الإمارات تنسحب من «البحرية الموحدة».. و«حرب المسيرات» تستعر بين موسكو وكييف.. وحل أزمة سقف الديون الأمريكية

عمرو هاشم ربيع يقترح تقديم المجلس الأعلى للتعليم مشروعات قوانين للبرلمان

التعليم العالي تعلن الموافقة على إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم

اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين..17% من المصريين مدخنون

استعدوا|عاصفة ترابية قادمة خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

أصول الدين بالزقازيق تحصل على اعتماد ضمان جودة التعليم لـ 5 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. 8 نصائح للإقلاع عن التدخين

تركتها في سيارتها الساخنة.. أم أمريكية تنهي حياة رضيعتها بمأساوية

فستان أسود.. عروس تثير الجدل بسبب موقف مع حماتها قبل حفل الزفاف

جفاف الشفاه علامة على الإصابة بمشكلة صحية.. اعرف حلها

فيديو

مخاطر كبيرة على البشرية.. تحذير من استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي

تزوج في الـ48 من عمره.. قصة عادل وزوجته تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

بـ 160 جنيها وليك 2 كيلو فقط.. تفاصيل طرح التموين لحوم جديدة

درجات الحرارة ستصل لـ43.. موجة حارة تضرب عدة محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ