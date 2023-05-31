رسوب 27 ألف طالب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بـ محافظة القاهرة

كشفت إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة، التي اعتمدها رسميا، منذ قليل، بمحافظ القاهرة، عن عدد الراسبين في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة.

وقالت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة، في بياناها الصادر عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة، إنه بلغ عدد المتقدمين للامتحان 190533 طالبا وطالبة، وحضر منهم 184352 طالبا وطالبة ، ونجح 156799 طالبا وطالبة.

وبناءً على الإحصائيات المعلنة في بيان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة المعلن على الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة، يصبح إجمالي عدد الراسبين في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة 27 ألفا و553 طالبا وطالبة على مستوى محافظة القاهرة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة غدا الخميس الموافق 1 يونيو 2023 عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

كما يمكن الآن الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة من خلال الضغط على www.cairo.gov.eg .

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

اضغط على www.cairo.gov.eg

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أبرز اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

- حبيبة رفعت علي عطية عيسى - مدرسة الشمس الرسمية لغات

- حبيبة عبد الله محمد محمد سعد - مدرسة الرتاج الخاصة عربي

-ريم اسامة محمد محمود - مدرسة السيدة خديجة التجريبية لغات

-نور احمد سعيد شعبان - مدرسة السيدة خديجة التجريبية الاعدادية لغات

-احمد محمد احمد اسماعيل - مدرسة الشعيد احمد حمدي الاعدادية الرسمية لغات

-عمر سمير عبد الرحيم الدسوقي - مدرسة إلياس الخاصة بنين لغات

- نور جمال عبده محمود - مدرسة الحسين الخاصة

- ثينودورا مدحت موريس بولس - مدرسة الحرية الرسمية للغات الاعدادية

نور وائل السيد عبد الغفار - مدرسة الشمس الرسمية لغات

- اياد محمد جبر احمد شحات - مدرسة جابر الانصاري لغات ع

-سيف محمد عناني مصطفى عبده - مدرسة العائلة المقدسة الخاصة بنين لغات

-مريم عبد الخالق محمد عبد الخالق - مدرسة السلام الرسمية لغات

- منة الله ابراهيم فتحي عبد الغني عقل - مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات الاعدادية

-جونير جرجس سليمان عزيز سليمان - مدرسة كلية رمسيس بنات

- مريم هاني كمال السيد - مدرسة طه جسين التجريبية الاعدادية

-ساندرا مرقص فايز - مدرسة طه حسين التجريبية الاعدادية لغات

- احمد أشرف طه عبد اللاه عبد المجيد - مدرسة الشهيد ملازم اول محمود ابو العز الرسمية

-عمر تامر نادي عبد الرحمن - مدرسة طه حسين التجريبية الاعدادية لغات

- عايدة عمرو احمد مصطفى مصطفى - مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة لغات

-ايات محمد رضا السباعي - مدرسة عباس العقاد الاعدادية الرسمية لغات

- نوفير ملاك زكريا - مدرسة علي بن ابي طالب الرسمية لغات

- مهاب احمد حسين محمد : مدرسة الشهيد نقبل كريم يحي هلال الرسمية

- عبد اللع سعيد فهمي عبد المطلب : مدرسة طه حسين التجريبية الاعدادية لغات

-ماريان مجدي مكرم حبيب غبريال - مدرسة العائلة المقدسة الخاصة بنات لغات