موسيماني يكشف عن بند مثير في عقده مع أهلي جدة السعودي

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي أهلي جدة، موقفه من الرحيل عن الفريق السعودي، خلال الفترة المقبلة عقب الصعود إلى دوري روشن السعودي.

وقاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، فريق أهلي جدة للتتويج ببطولة دوري يلو السعودي، مع التأهل إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

وقال “موسيماني”، في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" القطرية، " يوجد في عقدي مع الأهلي السعودي بند تجديد العقد لمدة موسم لكن إدارة النادي لم تتواصل معي بهذا الخصوص، وأود البقاء في القارة الآسيوية".

وأضاف "كنت على علم بأن إدارة النادي الأهلي السعودي أخبرت اللاعبين بعدم الاحتفال باللقب، وأنا احترمت ذلك".واختتم "تلقيت عرضا لتدريب نادي الزمالك لكن الوقت ليس مناسبًا".