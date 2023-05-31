انهيار سد في السعودية وبيان عاجل من السلطات

أفادت صحيفة اخبار 24 السعودية؛ أن الضرر الجزئي الذي لحق بهيكل سد وادي "سمرمداء" بمركز الناصفة بمحافظة القريات؛ ادي إلى غمْر المياه للعديد من المنازل والطرق السريعة والفرعية، وطمْر عدد من المزارع والمباني.

ويشار الي ان منطقة الجوف قد شهدت هطول أمطار غزيرة، خلال هذا الأسبوع، أدت إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، بعضها في مركز الناصفة؛ وهو ما تسبب في الضرر بالسد.

ومن جانبها؛ ذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في وقت سابق، في بيان لها، أن زيادة كميات مياه السيول بالسد؛ أدت إلى ضرر بالجزء الشمالي الغربي له، مؤكدةً عدم وقوع أي أضرار بشرية.