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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

2 مليار دولار تعويضًا ووقفها في مصر.. هل لعنة كليوباترا أصابت نتفليكس؟

نتفليكس تثير غضب
نتفليكس تثير غضب المصريين بسبب كليوباترا

استمرت ردود الأفعال المعترضة على عرض الفيلم الوثائقي كليوباترا من إنتاج منصة نتفليكس، إذ أقيمت دعويان قضائيتان للمطالبة بوقف المنصة في مصر، وإلغاء عرض الفيلم كما طالبت الدعويان بتعويض 2 مليار دولار عن الأضرار التاريخية التي حملها.

قضاة مصريون يطالبون نتفليكس بتعويض قيمته ملياري دولار بسبب جدل كليوباترا - فيوتشر نيوز
نتفليكس تثير غضب المصريين بسبب كليوباترا

لماذا أثارت نتفليكس غضب المصريين؟

ومنذ نشر الإعلان الدعائي لفيلم كليوباترا على منصة نتفليكس، يواجه الفيلم الوثائقي انتقادات من الحكومة وعلماء الآثار، لظهور البطلة بملامح أفريقية وبشرة سمراء اللون، مما يعد تزييفًا للتاريخ المصري، مؤكدين أن هناك العديد من الآثار الخاصة بالملكة كليوباترا من تماثيل وتصوير على العملات المعدنية التي تؤكد الشكل والملامح الحقيقية لها، والتي جميعها تظهر الملامح الهلينستية (اليونانية) للملكة كليوباترا من حيث البشرة فاتحة اللون والأنف المسحوب والشفاه الرقيقة.

طالب فريق مصري يضم قانونيين وآثاريين بملاحقة منصة "نتفليكس" قضائيا ومطالبتها بتعويض مادي قيمته 2 مليار دولار، لقيامها بتشويه صورة الملكة كليوباترا وتشويه الحضارة المصرية القديمة في فيلم وثائقي بثته المنصة.

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ودعا الفريق لتدخل منظمة اليونسكو والتأكيد على حق مصر في تعويض مبدئي بقيمة 2 مليار دولار للأضرار التي لحقت بالهوية المصرية والشخصيات المصرية وتشويه التراث المصري.

وحددت محكمة القضاء الإداري، الأحد المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب منصة "نتفيلكس" بـ 2 مليار دولار ، كتعويض عن بث فيلم وثائقي عن الملكة "كليوباترا "، ووقف عرض الفيلم.

4 يونيو أولي جلسات دعوى وقف عرض فيلم كليوباترا والتعويض من نت فليكس لتزييف الحقائق | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
نتفليكس تثير غضب المصريين بسبب كليوباترا

دعوى قضائية لوقف نتفليكس وتعويض 2 مليار دولار 

وأقام عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين بألمانيا، دعوى قضائية لإلزام السلطات المصرية ممثلة في وزير الخارجية، باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ضد منصة "نتفليكس" وصناع فيلم "كليوباترا" لوقف بث الفيلم، ومطالبة المنصة وصناع الفيلم بدفع 2 مليار دولار كتعويض للدولة المصرية.

وقال المحامي إن الفيلم تضمن تزييفًا للتاريخ واعتداء على التراث الحضاري والثقافي المصري وتزوير الهوية المصرية القديمة، ودعا عبد السلام المهتمين بالتراث الحضاري المصري وعلى رأسهم الدكتور زاهي حواس وكل الآثاريين بالحضور أمام المحكمة للإدلاء برأيهم العلمي حول ما أثاره الفيلم، مطالبا بتدخل ‏ منظمة اليونسكو للتأكيد على حق مصر في التعويض للأضرار التي لحقت بالهوية المصرية والشخصيات المصرية.

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أضاف عبد السلام، أن الدعوى القضائية تضمنت مطالبة السلطات المصرية بمخاطبة منظمة اليونسكو لوقف بث وإذاعة الفيلم الوثائقي كليوباترا، باعتباره يمثل اعتداءً على التراث المصري، وكذلك التحرك على الصعيد الدولي لمقاضاة منصة نتفليكس وصناع الفيلم أمام القضاء الأمريكي للمطالبة بوقف بث الفيلم، والتعويضات المالية عن الأضرار التي لحقت مصر، جراء تزييف الحقائق والتاريخ المصري.

وأشار عمرو عبد السلام، إلى أن الهدف من إنتاج منصة نتفليكس للفيلم الوثائقي "كليوباترا" الترويج لأفكار المركزية الأفريقية "الأفروسنتريك"، مما يتطلب ضرورة تصدي الدولة المصرية لهذه الأفكار، التي بدأت تنتشر في معظم الدول الأوروبية والأفريقية، محذرًا من خطورة هذه الأفكار والتي تزامنت مع وجود اضطرابات في السودان.

4 يونيو.. أولى جلسات دعوى وقف فيلم كليوباترا مع التعويض
نتفليكس تثير غضب المصريين بسبب كليوباترا

المصريون لا يحملون ملامح أفارقة جنوب الصحراء

وردت مصر بشكل رسمي على قيام المنصة بعرض الفيلم الذي ظهرت فيه بطلته بملامح إفريقية وبشرة سمراء اللون، إذ نشرت وزارة السياحة والآثار المصرية، بيانًا للرد على فيلم نتفلكس عن كليوباترا، وأكدت فيه نقلًا على لسان مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن فيلم كليوباترا مصنّف كوثائقي وليس عملًا دراميًا، الأمر الذي يتعين على القائمين على صناعته ضرورة تحرّي الدقة والاستناد إلى الحقائق التاريخية والعلمية بما يضمن عدم تزييف تاريخ وحضارات الشعوب.

ونقلت وزارة السياحة والآثار في بيان رسمي عن سامية الميرغني، المديرة العامة لمركز البحوث وصيانة الآثار بالمجلس الأعلى للآثار سابقا، أن دراسات الأنثروبولوجيا البيولوجية، ودراسات الحامض النووي التي أُجريت على المومياوات والعظام البشرية المصرية القديمة أكدت أن المصريين لا يحملون ملامح أفارقة جنوب الصحراء، سواء في شكل الجمجمة، أو عرض الوجنات والأنف، أو اتساع وتقدم الفك العلوي، ولا في الشكل الظاهري للشعر، أو نِسب أعضاء الجسد، أو طول القامة، أو توزيع وكثافة شعر الجسد.

ولم تكن هذه هي الدعوى القضائية الوحيدة التي استقبلتها المحاكم المصرية الفترة الماضية بخصوص فيلم كليوباترا، إذ أقام المستشار عصام رفعت، دعوى أخرى تطالب بوقف منصة نتفليكس في مصر، وإلزامها بدفع تعويض 2 مليار دولار عن الأضرار التاريخية والعلمية التي طالت الهوية المصرية وتاريخها من عرض الفيلم، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

في سياق متصل شارك وأنتج عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا، تم عرضه أمس في نفس يوم عرض فيلم منصة نتفلكس، وشاركه في الظهور بالفيلم علماء آثار آخرين من بينهم الدكتورة كاثلين مارتينيز والدكتورة سحر سليم، وعرض الفيلم على مواقع وتطبيقات، منها Youtube وLocal News وAmazon Prime، كما تستعد قناة الوثائقية-إحدى القنوات التابعة لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية- لإنتاج فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا السابعة، مؤكدة أنها تتعاون مع متخصصين في التاريخ والآثار.

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