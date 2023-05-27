وثائقي نتفليكس عن "كليوباترا السمراء" يحصد أحد أسوأ التقييمات بتاريخ الأعمال الفنية

بعد عرض وثائقي الملكة كليوباترا على منصة نتفليكس حصل على تقييمات متدنية جدا وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ الأعمال الفنية.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن موقع" روتن توميتوز" المتخصص بتقييم الأعمال الفنية أعطى الفيلم على 3% من تقييم المتابعين بعدما كان 1% قبل 10 أيام.

وتابع التقرير أن موقع " فوربس" وصف هذا التقييم بأنه أحد أقل التقييمات في تاريخ أعمال نتفليكس؛ والفيلم كان أثار جدلا واسعا بمصر ووزارة السياحة المصرية اتهمته بتزييف التاريخ بسبب تجسيد ممثلة سمراء لدور الملكة المصرية التي تمتلك أصولا يونانية.