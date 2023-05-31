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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه الشرب بالجيزة تتعاقد مع شركة "شعاع" لقراءة العدادات

صدى البلد

أعلن المهندس منصور بدوي رئيس شركة  مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، التعاقد مع شركة شعاع للخدمات العامة، وذلك في إطار تطبيق سياسة الدولة نحو تقديم خدمة متميزة للعملاء.

وأوضح بدوي، أن الهدف من التعاقد مع شركة شعاع التغلب على شكاوى العملاء من قراءة عدادات المياه، والعمل على دقة المحاسبة، وإصدار الفاتورة وفقاً لقراءة فعلية للعداد نتيجة انتظام الكشف على العدادات، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من التعاقد تبدأ بمناطق الهرم وجنوب المحافظة وتستمر لمدة ثلاثة شهور، تبدأ من الغد، ويليها المرحلة الثانية لتشمل مناطق الكيت كات وشمال المحافظة.

ولفت رئيس مياه الجيزة، إلى الخدمات التي تقدمها شركة شعاع لتشمل: رفع قراءات عدادات المياه والمرور على المشتركين شهرياً بصفة منتظمة، وتحديث بيانات العملاء بصفة مستمرة تحسباً لأي تغيرات تطرأ على مكونات العقارات ونوعية النشاط، ومراجعة العدادات مسبقة الدفع، وحصر حالات الخلسة" المتعدين على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي".

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