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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ويحيلهما للتحقيق..

بسبب أحداث 30 مايو.. وزير الداخلية الكويتي يقرر وقف 2 من مساعديه

الكويت - علم
الكويت - علم

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي  ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد قراراً وزارياً، بإيقاف كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح، ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد فهد العبيد. 

كما قرر وزير الداخلية الكويتي تشكيل لجنة تحقيق من الجهات المختصة وذلك للتحقيق بالأحداث التي وقعت يوم الثلاثاء الموافق 30/5/2023 في السجن المركزي.

ونقلت  صحيفة القبس عن مصادر مطلعه قولها عن تعيين اللواء عبد الله الرجيب وكيلاً للمؤسسات الإصلاحية بالتكليف، إضافة إلى عمله وكيلا مساعداً لشؤون الأمن العام، ووكيلاً مساعداً لشؤون المرور والعمليات بالتكليف

 

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