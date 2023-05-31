NBC: مايك بنس يعلن عن ترشحه للرئاسة الأمريكية الأسبوع المقبل

أفادت شبكة NBC الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، بأن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، يخطط للإعلان في غضون أسبوع عن خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى في عام 2024.

وذكرت الشبكة الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن بنس سيواجه من بين أمور أخرى، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي خدم في عهده ، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي أعلن ترشحه مؤخرًا.

في غضون ذلك ، قال مصدر لم يذكر اسمه لوكالة أسوشييتد برس إن حاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي من المتوقع أن يعلن عن ترشحه، قبل يوم من إعلان بنس.

وكان كريستي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية عام 2016، حين فاز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون.

وبحسب شبكة "سي إن إن" سيعلن كريستي، والذي يجاهر بمعارضته لترامب، ترشحه عبر كلمة سيلقيها في كلية "Saint Anselm".

وكان حاكم نيوجيرسي السابق وصف ترامب بـ"دمية بوتين" بعد امتناع الثاني عن الاعتراف بأن على أوكرانيا أن تنتصر على روسيا في مقابلة صحفية.