شاب يفقد أكثر من نصف وزنه في وقت قياسي.. اعرف القصة

أثار شاب على الأنترنت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الأجتماعي وذلك فقدانه نصف وزنه في 10 أشهر فقط مع تغيير نظامه الغذائي و نجاحه في التركيز على اللياقة البدنية بدلاً من فقدان الوزن خلال تلك الفترة .

وفقا لموقع Express.co.uk قرر آدم إنقاص وزنه بعد شهور من كونه غير سعيد حقًا بحالته الصحية وأن وزنه يرتفع دائمًا.

إضافة إلى أنه لم يستطع أيقاف زيادة وزنه ليتحول مقاسه من حجم XL وسرعان ما أ صبح XXL. فكان يعاني دائمًا من زيادة الوزن.

ولفت أنه ذات يوم ، لم يكن لديه موازين في المنزل. وقام بوزن نفسه بدافع الفضول على آلة مؤشر كتلة الجسم في الصيدلية ليشعر بالحرج الشديد ليتيقن إلى أنه يتعين علي إجراء تغيير كبير .

وأوضح أنه على الرغم من أن لعب كرة القدم "ساعد في تحسين لياقته ، إلا أن النظام الغذائي لعب أيضًا دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن".

عزا آدم تحوله بشكل أساسي إلى التمارين الرياضية ، لكنه أجرى أيضًا بعض التغييرات الغذائية خلال تلك الفترة في نظامه الغذائي وتتبع ما كان يتناوله والسعرات الحرارية المستهلكة ، مع زيادة الانتباه إلى السكريات والدهون المشبعة.

قال آدم: "في السابق ، كانت أوقات الوجبات والطعام متقطعة ، وكانت الوجبات الخفيفة متكررة ، وكانت وجبات العشاء في الغالب" وجبة مناسبة "تليها حلويات متكررة للغاية وغير صحية".



خطة رجيم آدم لإنقاص الوزن:



إفطار:

زبادي يوناني وفاكهة مشكلة (موز ، توت بري ، فراولة ، عنب ، توت أزرق).

اقترح آدم: "غالبًا ما أقوم بتبادل الفاكهة وتغييرها لإبقائها ممتعة".

غداء:

سلطة فواكه

شطيرة اللحم الخالية من الدهون مع "الرقائق الدايت " بدلاً من الخبز العادي

وجبة خفيفة

جبن

قطع الدجاج

سلطة (خيار ، طماطم ، شمندر ، خس)

عشاء:

وأوضح: "تختلف وجبات العشاء كثيرًا ، لكنه دائمًا يهدف إلى خيارات صحية ، ومنخفضة السعرات الحرارية.