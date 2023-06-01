محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن طقس الساعات المقبلة، محذرة من حالة طقس اليوم الخميس، لافتة إلى أن البلاد تحت تأثير عددا من الظواهر والتي تسيطر على جميع أنحاء الجمهورية.



وفي بيانا لهيئة الأرصاد الجوية، توقع الخبراء بأن يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون حارا على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

رياح مثير للرمال



وتابعت الأرصاد الجوية، انه البلاد تتعرض لنشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

أمطار رعدية



وتوقعت الأرصاد الجوية، فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أمطار رعدية



أما عن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة

القاهرة 40 - 24

- العاصمة الإدارية 40 - 24

- أكتوبر 40 - 25

- بنها 40 - 24

- المنصورة 40 - 22

- الزقازيق 40 - 24

- رأس سدر40 - 23

- شرم الشيخ 40 - 26

- الفيوم 40 - 25

- بني سويف 40 - 25

- المنيا 41 - 23

- أسيوط 40 - 22

- سوهاج 41 - 24

- قنا 42 - 26

- الأقصر 42 - 26

- أسوان 43 - 27

- الوادي الجديد 42 - 25

- أبو سمبل 41 - 25.

وفي وقت سابق، حذرت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، عن حالة طقس الخميس، وخاصة أن درجات حرارة اليوم الخميس متوقع أن تصل لـ 40 مئوية على أغلب المناطق؛ وذلك بسبب تعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 35 لـ45 كم، وتكون مثيرة للرياح والأتربة، على أغلب المناطق الشمالية والصحراوية، موجة نصائح بشأن التعامل مع الموجة الحارة، قائلة :"يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس، مع تناول السوائل الباردة، وارتداء الكمامات حال الخروج في الشوارع".