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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

10 يونيو.. بدء تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً والمتميز والمتوسط بأسيوط الجديدة

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، سيبدأ يوم السبت الموافق 10/6/2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 24/7/2023، في تسليم قطع الأراضي السكنية ( إسكان أكثر تميزاً -  إسكان متميز – إسكان متوسط ) والمخصصة بنظام الحجز الإلكتروني (on line) بتاريخ 9/12/2022، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

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وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع  الأراضي السكنية الأكثر تميزاً بالحي الثاني من 1 : 65، يوم السبت 10/6/2023، والقطع من 66 : 131، يوم الأحد 11/6/2023، وقطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة الامتداد من 1 : 40، يوم الإثنين 12/6/2023، والقطع من 41 : 78، يوم الثلاثاء 13/6/2023، وتسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة 230 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية من 38 : 80، يوم الأربعاء الموافق 14/6/2023، والقطع من 81 : 119، يوم الخميس 15/6/2023، والقطع من 120 : 160، يوم السبت 17/6/2023، والقطع من 161: 206، يوم الأحد 18/6/2023، والقطع من 207 : 274، يوم الإثنين 19/6/2023، والقطع من 275 : 565، يوم الثلاثاء 20/6/2023، والقطع من 566 : 684، يوم الأربعاء 21/6/2023، وكذا تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز " بيت الوطن " بالتوسعات الجنوبية من 1 : 50، يوم الخميس 22/6/2023، والقطع من 51 : 102، يوم السبت 24/6/2023.

 

وأضافت المهندسة جيهان عمار، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط، منطقة 100 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية من 1 : 479، يوم الأحد 25/6/2023، والقطع بمنطقة 375 فدانا – منطقة 1 من 1 : 230، يوم الأحد 2/7/2023، والقطع من 231 : 940، يوم الإثنين 3/7/2023، والقطع بالمنطقة 375 فدانا منطقة 2 من 298 : 621، يوم الثلاثاء 4/7/2023، والقطع من 626 : 887، يوم الأربعاء 5/7/2023، والقطع من 896 : 1139، يوم الخميس 6/7/2023، والقطع من 1140 : 1184، يوم السبت 8/7/2023، والقطع من 1185 : 1230، يوم الأحد 9/7/2023، والقطع من 1231 : 1184، يوم الإثنين 10/7/2023، والقطع من 1185 : 1230، يوم الثلاثاء 11/10/2023، والقطع من 1231 : 1284، يوم الإثنين 10/7/2023، بجانب تسليم القطع بمنطقة 375 – منطقة 3، من 6 : 559، يوم الثلاثاء 11/7/2023، والقطع من 560 : 630، يوم الأربعاء 12/7/2023، والقطع من 631 : 1400، يوم الخميس 13/7/2023، وتخصيص الأيام من الأحد 16/7/2023 :  الإثنين 24/7/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.


وأشارت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى أن المستندات المطلوبة للتسليم هي (بطاقة الرقم القومي – إيصال سداد القسط الأول – خطاب البنك )، ويصرح لمالك القطعة بتوكيل من ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد.
 

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