برقم الجلوس فقط.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة للفصل الدراسي الثاني لعام 2023، وتم رفع النتيجة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

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كان قد اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022 / 2023 ( الدور الأول )، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة .

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وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالب وطالبة .

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وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67%، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠ % .

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