بدون شكاوى.. ختام الأسبوع الأول من امتحانات الدبلومات الفنية

اختتمت غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية الأسبوع الأول، ولم تتلق أي شكاوى، فيما أدى امتحان الدبلومات الفنية التحريرية، نهاية العام الدراسي الدور الأول٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، بجميع أنواعه (صناعي،تجاري ،فندقي،مهني ، زراعى )، وعددهم (٤٧٨٩٥)طالب وطالبة في (١٩٧) لجنة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية و الأمنية.

وأكد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بالقاهرة أن غرفة ديوان عام المديرية على تواصل دائم مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وأن الامتحانات مرت بسلام ولم تتلق الغرفة أى شكاوى، فيما يؤدى طلبة الثانوى الصناعى نظام الخمس سنوات إمتحان (مواد فنية تخصصية)، وهم:

الثانوى الصناعى نظام تعليم مزدوج (مواد فنية تخصصية)

الثانوى الصناعى نظام ثلاث سنوات (مواد فنية تخصصية)

الثانوى الصناعى المهنى (مواد فنية تخصصية)

تكنولوجيا تطبيقية (مواد فنية تخصصية)

أما طلبة الدبلوم الثانوى الفندقى نظام ثلاث سنوات ونظام خمس سنوات (قوانين عمل)