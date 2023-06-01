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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بحوث الإسكان ينظم المؤتمر الدولي للتشييد المستدام وإدارة المشروعات في ديسمبر

صدى البلد


ينظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات والمعرض المصاحب له تحت عنوان " نحو مدن خضراء ، ذكيه ومرنة "، برئاسة  الدكتور  خالد الذهبي رئيس مجلس الإدارة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الفترة من ١٩- ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ وبمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA الشريك الاستراتيجي للمؤتمر .

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ويهدف المؤتمر إلى استكشاف التحديات التي تم مواجهتها والحلول المعتمدة في مجال البناء المستدام وإدارة المشروعات بشكل عام ، وتعزيز قدرة المدن على استيعاب المؤثرات التي قد تؤثر عليها وكيفية الاستعداد لها أو التعافي منها .


وسوف يناقش المؤتمر عدد من الموضوعات والمحاور الهامة ذات الصلة ومنها ( تعزيز المرونة من أجل بيئة مستدامة ، التشييد الأخضر والمستدام ، الإدارة المستدامة للطاقة والمياه ، إدارة مشروعات التشييد ، الحوكمة وضوابط المشروع ، أفضل الممارسات والحلول الإبداعية ، التمويل الأخضر ، الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التشييد المستدام ). 

 
والجدير بالذكر أن المؤتمر  سوف يوفر فرصة لصناع القرار والباحثين والمتخصصين في المجالات ذات الصلة للالتقاء، وعرض ومناقشة أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في جعل المدن خضراء ومرنة، بمشاركة مجموعة من المطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظمة تستعد للإجابة عن كافة الاستفسارات من خلال الإيميل التالي:

 :[email protected].

 

الاستثمارات الإسكان والبناء الباحثين والمتخصصين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA الدكتور عاصم الدكتور عاصم الجزار

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