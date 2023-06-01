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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد وفيق: مقدرش أقول أنا ضد المشاهد الساخنة

أحمد وفيق
أحمد وفيق

حل الفنان أحمد وفيق، ضيفا على برنامج بالأصول من تقديم الإعلامي أحمد عبدون، والمذاع على قناة الشمس الفضائية. 

وكشف أحمد وفيق، عن رأيه في تقديم المشاهد الساخنة فى الأعمال الدرامية، قائلا “تكرار القصة أكثر من مرة ابتذال”، موضحًا أن الابتذال ليس فقط مشاهد ساخنة، ولكن أيضًا هناك ابتذال في الأداء.

واستكمل أحمد وفيق، "مقدرش أقول إني ضد المشاهد الساخنة"، متسائلًا: "يعني إيه ساخنة، إحنا عندنا أزمة مصطلحات في نجوم بيطلعوا يقولوا أنا بمثل سينما وبمثل دراما، مع إن الدراما تشمل كل أنواع التمثيل ويندرج تحتها الكوميديا والتراجيديا والميلو دراما".


وأضاف أحمد وفيق: "البوسة لو مش مفيدة مش هعملها، لأن الابتذال يعني تكرار الحاجة اللي مش مفيدة".

وكان قد شارك الفنان أحمد وفيق فى الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل جميلة ، والذى لعب فيه دور طبيب . 

قصة مسلسل "جميلة"

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل. 

أبطال وصناع مسلسل "جميلة" 

وشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن ومنهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي،  هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

 

 

أحمد وفيق أحمد عبدون النجمة ريهام حجاج جميلة جمال العدل هاني عادل

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