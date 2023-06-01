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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المقاولون العرب وفاركو إنترناشيونال يوقعان عقد إنشاء مصنع للأدوية بالسعودية بقيمة 155مليون ريال

صدى البلد

وقع المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، والدكتور شيرين حلمي رئيس شركة أدوية فاركو إنترناشيونال، عقد إنشاء مصنع للأدوية بالمنطقة الصناعية للمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، والذي فازت المقاولون العرب بعطاء تنفيذه بقيمة 155 مليون ريال سعودى، وسط منافسة مع أربع شركات كبرى. 

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة المقاولون العرب للتوسع في أنشطتها بالأسواق الخارجية من خلال دور قطاع تنمية الأعمال والدراسات الاستراتيجية بالشركة.

حضر توقيع العقد المهندس حسام الدين الريفي النائب الأول لرئيس شركة المقاولون العرب، والدكتورهشام النشرتى العضو المنتدب لشركة فاركو انترناشيونال، ومحمد دسوقي نائب رئيس شركة فاركو، والدكتور محمد شيرين عضو مجلس إدارة فاركو للأدوية، والدكتورأنسي البشوتى والمهندس السيد الوزير والمهندس أحمد العدلاني أعضاء مجلس إدارة المقاولون العرب، والمهندس سليمان يونس رئيس القطاع المشرف على فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس مصطفي سعد مدير إدارة تنمية الأعمال والدراسات الإستراتيجية بالشركة، وعدد من قيادات فاركو للأدوية.

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جدير بالذكر أن المصنع يقام على مسطح 20 الف م2 ويضم مبنى للإنتاج بمسطح 11300م2 وعدد (2) مبنى للمستودعات بمسطح 4300 م2 وعدد (2) مبنى للمرافق بمسطح 4000 م2 والمبنى الإداري بمسطح 3000 م2 ومبنى المسجد بمسطح 2200 م2 بالإضافة إلى المباني الخدمية وأعمال الطرق والمرافق والموقع العام وخزانات الوقود والحريق ومياه الشرب ومحطة معالجة المواد الكيميائية, كما يشمل العقد أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ لكافة الأعمال الإنشائية للمصنع الذي يشغل جزء من مدينة إنتاج الأدوية والمنتجات الحيوية واللقاحات بالمدينة المنورة ليغطي احتياجات السوق السعودي إلى جانب التصدير للإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية والأفريقية.

يعد هذا المشروع امتدادا لنشاط شركة المقاولون العرب والذي يربو عن 60 عاماً بالمملكة العربية السعودية نفذت خلالها الشركة مشروعات تنموية عملاقة في مجالات البنية التحتية والأنفاق والري والطاقة والمياه والمباني العامة والمطارات.

 

 

الدراسات الاستراتيجية الأسواق الخارجية الدكتور شيرين حلمي العربية السعودية العضو المنتدب المهندس أحمد العصار المقاولون العرب وفاركو

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