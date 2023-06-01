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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الروسي لمناقشة الأزمة في أوكرانيا

صدى البلد

التقي وزير الخارجية السعودي بنظيره الروسي، اليوم الخميس، على هامش اجتماع بريكس بجنوب أفريقيا.

وأفاد نبأ عاجل نقلته عدة وكالات أنباء أن وزير الخارجية السعودي بحث مع لافروف التطورات بالمنطقة والأزمة في أوكرانيا.

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وكان قد توجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى جنوب إفريقيا، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لأصدقاء "مجموعة بريكس"، تحت شعار "شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".

والمقرر عقد الاجتماع في يومي 1 و2 يونيو في مدينة كيب تاون، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت "واس" انه من المقرر أن يبحث الوزير السعودي مع الوزراء المشاركين في الاجتماع أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الأزدهار والرخاء.

ومن المقرر أن يعقد الوزير السعودي عدة  اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الأجتماع.

 

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