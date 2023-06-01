116 طالبا وطالبة يحصدون 100% بنتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، اليوم عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، حصول 116 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي على الدرجة النهائية في المجموع الكلي 280/280، أي بنسبة مئوية 100%، لتنتشر فرحة عارمة بين الأهالي وأولياء الأمور والطلاب الذين حصدوا هذه الدرجات النهائية بالشهادة الإعدادية.

وينشر لكم "صدى البلد" رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج من هنــا، وذلك بعد اعتمادها من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، حيث تم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023م، بنسبة النجاح 79.78% على مستوى المحافظة، ننشر لكم رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من هنــا.

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نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

وأكد الدكتور ياسر محمود حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 86 ألفا 355 طالبا وطالبة حضر منهم 85 ألفا 968 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 68 ألف 582 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 79.78%، ننشر لكم رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج من هنــا.

وأشار وكيل تعليم سوهاج إلى أن إدارة دار السلام حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 76.77%، فيما جائت إدارة أخميم 73.89% وإدارة جهينة في المركز الثالث 71.95%، وننشر لكم رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج من هنــا.