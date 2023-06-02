حواس بشرية بالذكاء الاصطناعي .. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك «فيديوجراف»

تقنية Image Bind إيمدج بيند في فيسبوك.. مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا المالكة لموقع فيسبوك أعلن مؤخرًا عن تطوير أداة جديدة بالذكاء الاصطناعي تحت مسمى Image Bindتهدف إلى بناء صورة تفاعلية كاملة من خلال الذكاء الاصطناعي، بمعنى أنها قادرة على ربط الصورة بصوتها والعكس، ورسم هذه الصورة أو تخليق الصوت.

علاء النوبي وتقنية Image Bind

كان الباحث المصري علاء النوبي أحد المشاركين في تطوير هذه الأداة، حيث تواصل صدى البلد معه لشرح تفاصيل مشاركته في تطوير أداة جديدة في فيسبوك.

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للمزيد حول تقنية Image Bind " إيمدج بيند" في فيسبوك التي أعلن عنها مارك زوكربيرج ومشاركة الباحث المصري علاء النوبي في تطوير التقنية شاهد الفيديوجراف التالي: