تطور مقلق.. الكشف عن خطة سرية لحلف لناتو استعدادا للاشتباك العسكري مع روسيا

قال معهد “Responsible Statecraft”، إن حلف شمال الاطلسي “الناتو”، أعد خطة سرية في حالة حدوث اشتباك عسكري مع روسيا.

وأضاف: “في قمة الناتو القادمة في فيلنيوس، سيتم اقتراح الموافقة على "آلاف الصفحات من الخطط العسكرية السرية "، والتي لأول مرة منذ الحرب الباردة ستصف بالتفصيل سيناريو الصدام المباشر مع روسيا”.

وأوضح: “أعد الممثلون العسكريون الدائمون في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل ومسؤولون آخرون في الكتلة هذه الوثائق خلف أبواب مغلقة دون أي دراسة أولية من قبل المشرعين والخبراء المستقلين”.

وقال المعهد: ”مع زيادة الناتو نفوذه على المسرح العالمي بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، فإن الافتقار إلى الشفافية التي تميز عمليات التخطيط العسكري طويل الأجل داخل الحلف يخلق مشكلة خطيرة للرقابة الديمقراطية".

واستشهد بتصريحات رئيس اللجنة العسكرية للناتو، الأدميرال روب باور، الذي قال، في 10 مايو، إن دول الحلف يجب أن تكون مستعدة لصراع محتمل في أي وقت.