أبو الغيط: قرارات القمة العربية تجاه إيران وتركيا تم تخفيف حدتها

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قرارات مؤتمر القمة العربية الأخيرة الخاصة بتركيا وإيران تم تخفيف حدتها .

وقال أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري على قناة " إكسترا نيوز "، :" كان هناك ملامح بأن الخلاف التركي المصري في طريقه للهدوء ونفس الامر مع المملكة العربية السعودية وإيران ".

وأضاف :" إيران وتركيا تصرفتا تصرفات في أعقاب الربيع العربي ما كان ينبغي أن تقوما بتنفيذها ".

وتابع أبو الغيط :" إيران وتركيا أدركتا أن ما كانتا تفعلانه أضر بمصالحهما فبدأتا التهدئة والعالم العربي تقبل هذا الأمر ".

وأكمل أحمد أبو الغيط :" وزير الخارجية المصري التقى مؤخرا مع وزير الخارجية التركي، والجانب السعودي عمل على تحسين العلاقات مع الجانب الإيراني ".