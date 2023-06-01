خطة النشاط الصيفي بمدارس مشروع صحتهم مستقبلهم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم

عقد اليوم بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمشروع صحتهم مستقبلهم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمناقشة خطة العمل للنشاط الصيفى المقرر تنفيذها بعدد ١٥٠ مدرسة ابتدائية تتضمن تركيب قطع موفرة - تنفيذ معسكرات -أنشطة تفاعلية علاوة على إقامة معارض بكافة الإدارات التعليمية الأربع المستهدفة بمشروع صحتهم مستقبلهم الممول من منظمة اليونيسف .

تم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة التي تم تنفيذها على مدار العام الدراسي الحالي من تدريب لمنسقى الأنشطة ومديرى المدارس ، تنفيذ ندوات توعوية ، تدعيم المدارس بالخامات علاوة على تنظيم واستقبال زيارات مسؤلي منظمة اليونيسف لمتابعة المشروع .

فى سياق متصل اكد النجار ان المشروع ساهم بدرجة كبيرة فى رفع الوعى لدى طلبة المدارس الابتدائية من خلال حزمة الانشطة التى تم تنفيذها والتى تناولت كافة رسائل المشروع السته الخاصة بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث ، الاستخدام الامثل لشبكة الصرف الصحى ، التغذية الصحية السليمة ، النظافة الشخصية والنظافة العامة ، التغيرات المناخية .

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية ، دكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى لأنظمة اليونيسف ، الاستاذ محمود عبد الحميد رئيس القطاع المالى والادارى بالشركة وعدد من القيادات بمديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية المشاركة بالمشروع .

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