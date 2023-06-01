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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد موسى يكشف تفاصيل صادمة عن سقوط لافتة إعلانات أعلى كوبري أكتوبر

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد موسى، تفاصيل صادمة عن سقوط لافتة إعلانات أعلى كوبري أكتوبر أمام المركز الثقافي القبطي الثقافي، مشيرا إلى مصرع أحد المواطنين وإصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، تسبب سقوط اللافتة في حدوث حالة من التكدس المروري أعلى كوبري 6 أكتوبر، وتحطم سيارتين ودراجة بخارية، مضيفا: حاجة تحزن وكارثة مروعة وضروري قبل تعليق أي لافتات إعلانية فحص الأعمدة بشكل دقيقة للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات حفاظا على أرواح المواطنين.


وأشاد الإعلامي محمد موسى، بدور رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، في إزالة اللافتة وتسيير الحركة المرورية، والحماية المدنية.
 

إصابة 4 أشخاص الإدارة العامة لمرور القاهرة الإعلامي محمد موسى الإدارة العامة لمرور الإدارة العامة

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