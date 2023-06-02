أمن القاهرة يضبط شحنة مخدرات وسلاح بملايين الجنيهات.. تفاصيل

واصل رجال مباحث القاهرة نجاحاتهم في التصدي للمروج المواد المخدرة، حيث تمكنوا بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من القبض على ٥ تجار مخدرات وبحوزتهم كميات كبيرة قبل ترويجها علي عملائهم.

ففي المرج ، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القليوبية لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامى وذلك حال إستقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة القسم وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 120,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7,500 كيلو جرام - بندقية آلية - 5 خزينة - عدد من الطلقات النارية – طبنجة – مبلغ مالى .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ8,660,000 مليون جنيه تقريباً ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط شخصين مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - 3هواتف محمول.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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