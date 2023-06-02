الصحة السودانية: الاعتداء على 28 مستشفى بالخرطوم

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السودانية في ولاية الخرطوم أنه رغم الهدنة التي تم إعلانها لمدة أسبوع من مساء الإثنين 23 مايو الساعة التاسعة و45 دقيقة وحتى مساء الإثنين 29 مايو الساعة التاسعة و45 دقيقة لم تخل قوات الدعم السريع المستشفيات والمؤسسات الصحية التي تتخذها ثكنات لأفرادها ولم تقم بارجاع عربات الإسعاف التي استولت عليها.

وأضاف في بيان: قبيل انتهاء الهدنة بـ 45 دقيقة تم الاستيلاء على مستشفي أحمد قاسم التخصصي لأمراض وجراحة القلب والكلي وتم إخلاءها من المرضى من قبل قوات الدعم السريع وبعد دخول الهدنة حيز التنفيذ وفي صباح يوم الثلاثاء 24 مايو الساعة العاشرة صباحا تمركزت قوات من الدعم السريع حول مستشفى امدرمان التعليمي مما جعلنا نخلي المستشفى من المرضى والكوادر.

وذكر البيان: التقرير التالي يوضح حجم الاعتداء المستمر والتمركز في المؤسسات الصحية من قبل قوات الدعم السريع حتي تاريخه حيث تم الاعتداء على 28 مستشفي بالخرطوم وهي: الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان٬ جعفر بن عوف٬ الجلدية العيون٬ حاج الصافي٬ بحري ٬ طه بعشر السويدي٬ التجاني الماحي ٬ احمد قاسم القلب، قري الساحة الكويتي، شرق النيل افريقيا، براءة امدرمان، طواريء جبرة، ابراهيم مالك، ابن سينا، الدايات، المناطق الحارة، المعلم، الكباشي و الراقي.

وتابع البيان: أما المؤسسات الصحية التي تم الاعتداء عليها شملت الامدادات الطبية، ومعمل استاك القومي، وبنك الدم القومي، وسلسلة تبريد اللقاحات جبرة، وادارة الإسعاف المركزي، ومركز غسيل الكلي الكدرو والإسعافات شملت 29 إسعاف دفع رباعي ماركة نيسان باترول وتايوتا لاند كروزر وحافلات هايس اسعاف عناية مكثفة.