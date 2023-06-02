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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصول عادل عبده وخالد جلال لمسرح البالون لحضور احتفالية الفنون الشعبية

صدى البلد

وصل منذ قليل المخرج عادل عبده وخالد جلال القائم بأعمال البيت الفني للمسرح إلى مسرح البالون لحضور احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية. 

كما حضر إيهاب فهمي ولقاء سويدان ومديحة حمدي.

ومن المفترض أن يتم تكريم كل من المخرج عادل عبده وخالد جلال ومصطفى كامل وصفاء أبو السعود والنقيب أشرف زكي وسط حضور عدد كبير من الفنانين والعاملين بالمسرح.

تُكرم اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية اليوم الجمعة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون السابق والفنانة صفاء أبو السعود، وذلك في تمام الخامسة مساءً على مسرح البالون.


كما يُكرم أيضًا كل من المخرج عادل عبده، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون سابقًا، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والمخرج خالد جلال، وغيرهم.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة المحور: "الحمد لله مجهود وتعب الواحد ومشواره الفني مرحش هدر". 

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