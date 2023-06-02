فائزة بجائزة خليفة التربوية: تطرقت بأبحاثي لعلاج الزهايمر والسرطان بتكنولوجيا النانو

أكدت الدكتورة مها نصر، “الفائزة بجائزة خليفة التربوية” على مستوى الوطن العربي، أن أغلب أبحاثها عن التوصيل الدوائي مشيرة إلى أن علم تكنولوجيا النانو استخدم جزيئيات متناهية الصغر لتحميل الأدوية عليها لتقلي الأقار الجانبية لها.

وقالت مها نصر، خلال تصريحات لبرنامج "مصر جديدة"، عبر فضائية "etc"، إن الأبحاث، تطرقت من خلالها، إلى جزيئيات للأدوية لعلاج عضو معين، مثل استخدام تكنولوجيا النانو لعلاج "أمراض "الزهايمر والسرطان".

التصنيع الدوائي

وتابعت "الفائزة بجائزة خليفة التربوية على مستوى الوطن العربي، أن جزيئيات النانو حجمها لا يرى بالعين المجردة، ويتم رؤيتها بالميكرسكوب، ويتم استخدام مواد معينة، تستخدم في التصنيع الدوائي.