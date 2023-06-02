عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فائزة بجائزة خليفة التربوية: تطرقت بأبحاثي لعلاج الزهايمر والسرطان بتكنولوجيا النانو

الأدوية
الأدوية

أكدت الدكتورة مها نصر، “الفائزة بجائزة خليفة التربوية” على مستوى الوطن العربي، أن أغلب أبحاثها عن التوصيل الدوائي مشيرة إلى أن علم تكنولوجيا النانو استخدم جزيئيات متناهية الصغر لتحميل الأدوية عليها لتقلي الأقار الجانبية لها.

وقالت مها نصر، خلال تصريحات لبرنامج "مصر جديدة"، عبر فضائية "etc"، إن الأبحاث، تطرقت من خلالها، إلى جزيئيات للأدوية لعلاج عضو معين، مثل استخدام تكنولوجيا النانو لعلاج "أمراض "الزهايمر والسرطان".

 

التصنيع الدوائي

وتابعت "الفائزة بجائزة خليفة التربوية على مستوى الوطن العربي، أن جزيئيات النانو حجمها لا يرى بالعين المجردة، ويتم رؤيتها بالميكرسكوب، ويتم استخدام مواد معينة، تستخدم في التصنيع الدوائي.

التوصيل الدوائي تكنولوجيا النانو الأدوية التصنيع الدوائي السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

الوضع خطير.. بيان عاجل من الطاقة الذرية عن محطة زابوريجيا النووية

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. مفاجأة الكاف بنهائي إفريقيا وكولر يستعين بصنداونز قبل مواجهة الوداد

الزمالك اليوم.. تعادل مع منتخب اليمن وديا وذكرى سداسية الأهلي ومصير بنشرقي

المفتي: الذبح في المجازر المعتبرة داخل مصر «حلال» وطريقته «شرعية»

مفاجأة.. استبعاد الشناوي من مباراة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا

الجيش اللبناني يعلن القبض على المسئول عن التخطيط لخطف مواطن سعودي

قرار عاجل من النيابة العامة في واقعة انهيار لافتة أعلي كوبري أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتجوزوا بسرعة.. جمال شعبان ينصح بتوديع العزوبية| لهذا السبب

انا ابني بطل.. رسالة على سيارة من أب تثير ضجة على الفيسبوك

أشخاص لا تقدّرني .. أجرأ إطلالات ميرهان حسين بعد قرار اعتزالها

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

فيديو

حرصًا على حياة المواطنين.. قرارات عاجلة بعد سقوط لوحات إعلانية بسبب العاصفة

معلومات هامة..اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في دلتا مصر

بعد رفع اللافته المنهارة .. عودة الحركة المرورية لطبيعتها على كوبرى 6 أكتوبر| فيديو

حواس بشرية بالذكاء الاصطناعي .. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ