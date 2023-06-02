قرار جديد بشأن سيدتين متهمتين بسرقة متعلقات قائدى سيارات النقل بالسلام

أمرت جهات التحقيق بالسلام ، تجديد حبس سيدتين بتهمة سرقة متعلقات قائدى سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" 15 يوم علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية..

عندما شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة حملة أمنية مكبرة لملاحقة الخارجين عن القانون بنطاق العاصمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط (سيدتين "لهما معلومات جنائية" – مقيمتان بدائرة قسم شرطة السلام ثان) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهما الإجرامي فى سرقة متعلقات قائدى سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" واتخاذهما من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما (كارت فيزا باسم أحدهما - هاتف محمول ملك أحدهما)،وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما (2) واقعة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمتان، واتهموهما بالسرقة.