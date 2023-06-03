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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تدعو صربيا وكوسوفو إلى ضبط النفس وعدم التصعيد

أرشيفية
أرشيفية

أصدر البيت الأبيض، منذ قليل، بياناً عاجلاً، قال فيه إن الولايات المتحدة تدعو الطرفين في صربيا وكوسوفو إلى ضبط النفس وعدم التصعيد.

ودعا بيان البيت الأبيض صربيا على سحب قواتها من على الحدود مع كوسوفو.

محادثات ألمانية فرنسية

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أجرى ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس محادثات مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيسة كوسوفو، فيوزا عثماني، على هامش قمة الأمانة السياسية الأوروبية في كيشيناو.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: "طالبنا الأطراف بتنظيم انتخابات جديدة في البلديات الأربع في أقرب وقت ممكن، بمشاركة السكان الصرب بشروط واضحة، وأن تحل السلطات الكوسوفية مشكلة الجمعيات البلدية الصربية على وجه السرعة وكأولوية".

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وأشار الرئيس الفرنسي أيضًا إلى أن الطرفين يحتاجان لتقديم مقترحات ملموسة بشأن الانتخابات الجديدة في الأسبوع المقبل.

وتجمع آلاف من صرب كوسوفو، صباح الاثنين الماضي، أمام مباني الحكومة المحلية في شمال الإقليم وبدأوا يطالبون بسحب شرطة كوسوفو واستدعاء رؤساء البلديات من ألبان كوسوفو.

وتوزع جنود من وحدة الناتو التابعة لقوة كوسوفو مع وسائل تفريق المظاهرات بالقرب من مباني بلديات زفيكان وليبوسافيتش وزوبين بوتوك، وخلفهم توجد قوة كبيرة من شرطة كوسوفو تمنع صرب كوسوفو من الاقتراب من المباني.

وبدأت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، واستُخدم الغاز المسيل للدموع وألقيت عشرات القنابل الصوتية وأطلقت أعيرة نارية. وأبلغت السلطات الصربية عن إصابة 41 من مقاتلي قوة كوسوفو، معظمهم من المجريين والإيطاليين.

ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.

وأكد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش أن الجيش وصل إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وتوجه نحو إقليم كوسوفو.
 

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